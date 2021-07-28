الاقتصاد

اليورو يحقق بعض المكاسب – تحليل - 28-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية يوم أمس ليتخطى المتوسط المتحرك 50 بعد المحاولات السلبية التي شهدها في الجلسات السابقة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 1.1888 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

 

سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب تذبذب جانبي مؤقت قبل استئناف الارتفاع المتوقع، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1780 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1760 والمقاومة 1.1910

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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