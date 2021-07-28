شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة الدواجن للوصول لأقل سعر منذ شهر رمضان بسبب تراجع الطلب بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن عقب نهاية عيد الأضحى شهدت انخفاضا مسجلة اقل سعر لها منذ شهر رمضان الماضي، وذلك في ظل تراجع الطلب عليها بسبب الإقبال على اللحوم الحمراء.

- عقب نهاية عيد الأضحى الدواجن تسجل أقل سعر لها منذ شهر رمضان

- وصلت اسعار الدواجن فى شهر رمضان إلى 36 جنيها للكيلو في المزرعة

- سجل سعر المستهلك في رمضان الي 42 جنيها للكيلو

- انخفضت الأسعار بعد نهاية شهر رمضان لتسجل 26 جنيها للكيلو في المزرعة

- سجل سعر المستهلك 30 جنيها في عيد الفطر

- ارتفعت أسعار الدواجن مرة أخرى في شهر يونيو الماضي لتسجل 35 جنيها للكيلو في المزرعة

- سجل سعر المستهلك في يونيو الماضي 40 جنيها للكيلو

- مع دخول موسم عيد الأضحى انخفضت الدواجن لتسجل أقل سعر لها ب22 جنيها للكيلو في المزرعة

- سجل سعر المستهلك 27 جنيها للكيلو

- الشعبة العامة للثروة الداجنة أكدت أن انخفاض السعر يرجع إلى تراجع الطلب