شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأدنى له في ثمانية أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في ستة جلسات أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 تموز/يوليو والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 04:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.17% إلى مستويات 0.7369 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7356، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7375، بينما أن حقق الزوج الأدنى له عند 0.7352.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.6% في الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات عند 0.7%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4%، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 3.8% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 1.1%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر تسارع النمو إلى 1.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.1% في الربع الأول.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 88.0$ مليار مقابل ما قيمته 88.1$ مليار في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.2% مقابل 1.3% في حزيران/يونيو الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون الذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار، وذلك قبل أن نشهد فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة.