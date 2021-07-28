الاقتصاد

تسارع نمو أسعار المستهلكين في استراليا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثاني والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.6% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.7%، كما أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في القراءة السابقة للربع الأول، لتعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.

 

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الثاني فقد أوضحت تسارع النمو إلى 3.8% مقابل 1.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، لتعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة، كما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 1.6% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، أبضا متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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