شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يصل لأعلى مستوياته في ست سنوات – تحليل صباحي – 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ملاذ للتأمين التعاوني (8020) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستقر بالقرب من اعلى مستوياته منذ شهر يناير لعام 2016، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.16% ليكسب السهم نحو 40 هللة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يستفيد من الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 33.70، ليستهدف مستوى المقاومة 37.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.70 ومستوى المقاومة 37.00، أداء السهم كان أفضل من أداء مؤشر قطاع التأمين.