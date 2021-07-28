شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) في آخر جلساته، محققاً مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.19% ليكسب السهم نحو 4 هللة فقط، وذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا وأمام كل تلك الضغوط السلبية نتوقع عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 21.38، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 20.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.60 ومستوى المقاومة 21.38، بالنسبة لأداء مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية فكان أفضل من أداء السهم.