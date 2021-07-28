شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعد لمهاجمة مقاومة رئيسية – تحليل صباحي – 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود بلطف بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً سلسلة مكاسب استمرت سبعة جلسات متتالية آخرهم كان ارتفاع بنسبة بلغت 0.17% بما يعادل 18.80 نقطة، ليستعد المؤشر بمهاجمة مستوى المقاومة النفسي والرئيسي 11,000، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 11,000 استعداداً لمهاجمته، طيلة استقراره أعلى مستوى 10,745.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,745.92 ومستوى المقاومة 11,000.