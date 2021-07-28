شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسمنت المنطقة الشمالية (3004) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.21% ليخسر السهم نحو 4 هللة، ليستند لمستوى الدعم المهم 18.50، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 18.50، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 19.74.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.10 ومستوى المقاومة 19.26. كان أداء السهم أقل من أداء مؤشر قطاع المواد الأساسية الذي استطاع الصعود بتلك الجلسة.