شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم كهرباء السعودية (5110) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتكبد خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.70% ليخسر السهم نحو 70 هللة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 27.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.72 ومستوى المقاومة 26.25. كان أداء السهم أقل من أداء مؤشر قطاع المرافق العامة الذي انخفض بنسبة -2.55%.