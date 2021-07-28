شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الرياض التعمير (4150) الصعود في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ولكن هذا لا يمنع السهم من الصعود، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.85% ليكسب السهم نحو 80 هللة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.30، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 30.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.30 ومستوى المقاومة 30.00. كان أداء السهم أفضل من أداء مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات والذي ارتفع بنسبة 0.19%.