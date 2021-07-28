شكرا لقرائتكم خبر عن تشب يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم تشب العربية للتأمين التعاوني (8240) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 31.32.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.98 ومستوى المقاومة 35.40. كان أداء السهم أقل من أداء مؤشر قطاع التأمين والذي ارتفع بنسبة 1.04%.