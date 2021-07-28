شكرا لقرائتكم خبر عن المعذر ريت يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم المعذر ريت (4334) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، محققاً مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.11% بما يعادل 0.01 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.06، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.10 ومستوى المقاومة 9.49. كان أداء السهم أقل من أداء مؤشر قطاع الصناديق العقارية المتداولة والذي حقق مكاسب بنسبة 0.73%.