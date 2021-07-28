شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع النقل يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع النقل (TTNI) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق المؤشر مكاسب بلغت نسبتها 0.42% بما يعادل 26.291 نقطة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6,389.26 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,163 ومستوى المقاومة 6,389.26.