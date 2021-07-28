شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم جبل عمر للتطوير (4250) في آخر جلساته، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.15% بما يعادل -0.05 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 33.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 35.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.10 ومستوى المقاومة 34.95، أداء السهم أقل من أداء مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات والذي حقق مكاسب بنسبة 0.19%.