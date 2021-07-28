شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشرقية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أسمنت المنطقة الشرقية (3080) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بعدما صعد بتداولاته السابقة محاولاً تصريف تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تأثر السهم بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية).

لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 49.70، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 47.50 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 47.50 ومستوى المقاومة 50.50، أداء السهم أقل من أداء مؤشر قطاع المواد الأساسية الذي ارتفع بنسبة 0.66%.