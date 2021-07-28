شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل (TDAI) في آخر جلساته، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مدعوماً بسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق المؤشر مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.32% بما يعادل 26.921 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8,118.03، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 8,659.11.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,118.03 ومستوى المقاومة 8,659.11.