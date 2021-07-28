شكرا لقرائتكم خبر عن الأصيل يغلق بلا تغيير – تحليل صباحي – 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم ثوب الأصيل (4012) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل تأثر السهم بخروجه من نطاق قناة سعريه صاعدة في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 83.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 89.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 83.40 ومستوى المقاومة 89.20، كان أداء السهم أضعف من أداء مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل والذي ارتفع بنسبة 0.32%.