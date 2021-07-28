مؤسسة التمويل الأفريقية تستهدف الاستثمار فى مصر بمجالات البنية التحتية والطاقة

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القاهرة - سامية سيد - تستهدف مؤسسة التمويل الأفريقية الاستثمار فى مصر خلال العام الحالى، وخاصة فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل وخصوصا وأن مصر تشهد نهضة كبيرة وتنفذ عدد من المشروعات العملاقة الجاذبة للاستثمار والتى ستحقق عوائد كبيرة حسبما قال رئيس المؤسسة

وقد التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، مع رئيس المؤسسة ساميلا زوباريو ان المؤسسة الافريقية تتطلع لإتمام العضوية الكاملة لمصر لتنضم لحوالى 31 دولة افريقية أعضاء في المؤسسة لما لمصر من دور محورى في القارة الافريقية كما أكد على حرص المؤسسة الافريقية للتمويل على ضخ تمويلات استثمارية في مصر

وأستعرضت وزيرة التخطيط عدد فرص التعاون وعلى رأسها تصنيع عربات القطارات الكهربائية من خلال مشروع نيرك الذى يتعاون فيه الصندوق السيادي مع وزارة النقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك الصناعات الدوائية و على رأسها صناعة اللقاحاتوالتى يمكن التعاون فيها من أجل توفيرها لكل الدول الافريقية

وأكدت وزيرة التخطيط أهتمام مصر بأتمام عضويتها في المؤسسة والاهتمام البالغ بتعميق العلاقات مع المؤسسات الافريقية على كافة المستويات وأن مصر تسعى دائما للشراكة مع الدول والمؤسسات الافريقية باعتبارها العمق الاستراتيجي والطبيعي لأبناء القارة الواحدة بما يجمعهم من تحديات وما يملكونه من فرص.

وتستثمر المؤسسة فى جميع أنحاء دول القارة ولديها دول أعضاء ودول شريكة، يبلغ حوالى 28 دولة عضو

وتركز المؤسسة على الاستثمار فى قطاعات معينة كالنقل والطاقة وغيرها من قطاعات البنية التحتية إلى الاحتياج الشديد فى القارة ويبلغ إجمالى حجم الاستثمارات المنفذة من قبل المؤسسة فى دول القارة الافريقية حتى الآن إلى حوالى 8.5 مليار دولار فى مجالات البنية التحتية،و الطاقة الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

تستثمر حالياً فى حوالى 4 مشروعات بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 200 مليون دولار، مشيراً إلى أنها تستهدف فى الـ3 إلى 5 سنوات المقبلة الوصول إلى 2 جيجاوات وات من الطاقة الكهربائية المولدة فى القارة الافريقية بما يمثل عشر أضعاف الرقم الموجود حالياً وذلك فى 3 مجالات هى الرياح والطاقة الشمسية والهيدرو «المياه».

وتأسست مؤسسة التمويل الإفريقية ، عام 2007 ، بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص فى البنيات التحتية في جميع أنحاء إفريقيا، وتعد ثاني أفضل مؤسسة مالية متعددة الأطراف في القارة من حيث التصنيف.

وهى ثانى أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف للاستثمار فى القارة الافريقية، وتستثمر فى أصول البنية التحتية العالية الجودة التى توفر الخدمات الأساسية فى قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة والنقل والاتصالات، واستثمرت حتى الآن أكثر من 8.7 مليارات دولار أمريكى فى مشاريع فى 35 دولةً فى جميع أنحاء القارة.