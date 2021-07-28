شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مشروعات البتروكيماويات الجديدة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
2-الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام ٢٠٤٠ مما يسهم إيجابياً فى تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية.
3-جارى دراسة عدد من المشروعات الجديدة للبتروكيماويات للبدء فى تنفيذها خلال الفترة القادمة.
4- يهدف مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات لإنتاج ٨ر٢ مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و٩٣٠ ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية ،
4-مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى يهدف لإنتاج ١٠٠ ألف طن سنوياً من مادة الإيثانول الحيوى باستثمارات ١١٢ مليون دولار ومخطط الانتهاء منه نهاية عام ٢٠٢٣ .
5- مشروع إنتاج البولى سيلكون يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من خام الكوارتز فائق النقاوة بدلاً من تصديره لإنتاج ٣٢ ألف طن سنوياً باستثمارات تقدر بحوالى١٢٠ مليون دولار .