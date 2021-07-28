شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مشروعات البتروكيماويات الجديدة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من مشروعات البتروكيماويات الجديدة الجارى تنفيذها باستثمارات تقدر بحوالى 8 مليار والتى تهدف إلى استدامة توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية التى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض من تلك المنتجات بما يدعم الاقتصاد القومى وفيما يلي أهم المعلومات عنها والتي كانت كالتالى..

1- مشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات 7.5مليار دولار .

2-الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام ٢٠٤٠ مما يسهم إيجابياً فى تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية.

3-جارى دراسة عدد من المشروعات الجديدة للبتروكيماويات للبدء فى تنفيذها خلال الفترة القادمة.

4- يهدف مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات لإنتاج ٨ر٢ مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و٩٣٠ ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية ،

4-مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى يهدف لإنتاج ١٠٠ ألف طن سنوياً من مادة الإيثانول الحيوى باستثمارات ١١٢ مليون دولار ومخطط الانتهاء منه نهاية عام ٢٠٢٣ .

5- مشروع إنتاج البولى سيلكون يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من خام الكوارتز فائق النقاوة بدلاً من تصديره لإنتاج ٣٢ ألف طن سنوياً باستثمارات تقدر بحوالى١٢٠ مليون دولار .