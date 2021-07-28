شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر ارتفاعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 7104 نقطة، متجاوزا الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة النفسي عند 7300 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اعلى مستوى 7050 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,085 بينما مستوى المقاومة هو 7,133 نقطة