شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 10668 نقطة، مكون نموذج الوتد الصاعد، وهو من الاشكال الاستمرارية للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر تراجعه على المدى القصير للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 10500 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10800 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,610 بينما مستوى المقاومة هو 10,700 نقطة