شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "ألفابت" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "ألفابت" مالكة محرك البحث الإلكتروني الشهير "جوجل" اليوم الثلاثاء عن تحقيق نتائج أعمال فصلية أعلى من توقعات المحللين في الربع السنوي الثاني بدعم من القفزة في إيرادات إعلانات "جوجل" بنسبة 69%.



وكشفت "ألفابت" عن تحقيق أرباح فصلية بنحو 18.5 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بنحو 6.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "ألفابت" أرباحا معدلة بنحو 27.26 دولار لكل سهم، وهو ما تجاوز توقعات المحللين عند 19.34 دولار لكل سهم.



وارتفعت إيرادات "ألفابت" إلى 61.8 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بنحو 38.2 مليار دولار قبل عام بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل إيرادات بحوالي 56.1 مليار دولار.



وبلغت إيرادات "جوجل" من الإعلانات 50.44 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بحوالي 29.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما قفزت إيرادات "يوتيوب" من الإعلانات إلى 7 مليارات دولار في الربع الثاني من 3.8 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.