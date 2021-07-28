شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا فنادق (IFAHR) يعوض خسائر الاثنين -تحليل صباحي- 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 42.70 فلس، مقتربا بذلك من الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 39 فلس خلال الايام القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 44 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 40.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 43.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط