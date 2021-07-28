شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء (ERESCO) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 74.90 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي للوصول لمستوى المقاومة 85 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 71 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 73 وبين مستوى المقاومة هو 80.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد