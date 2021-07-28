شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 241 فلس، وذلك بعدما اقترب من هدفه السعري عند 247 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، والذي يشير الى امكانية ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 230 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 247 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 238 فلس وبين مستوى المقاومة هو 243 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط