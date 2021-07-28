شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 7.144 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 7.25 ريال، وهو ما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين بشان الاتجاه القادم للسهم، لذلك نتوقع الانخفاض لمستوى الدعم 6.85 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7.35 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.05 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.20 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط