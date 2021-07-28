شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم مرتفعا عند مستوى 738 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 710 فلس، مكون نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح في الاجل القصير قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 670 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 740 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 695 فلس وبين مستوى المقاومة هو 720 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط