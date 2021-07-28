شكرا لقرائتكم خبر عن بريق (BAREEQ) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 40.50 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول لثاني جلسة على التوالي، وهو ما يعد اشارة سلبية قد تهبط بالسهم لمستويات اقل قد تصل الى 30 فلس، خاصة في ظل ظهور اشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 37.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 43.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط