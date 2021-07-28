شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يسجل ارتفاع تاريخي -تحليل صباحي- 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 782 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، مستقرا بذلك اعلى الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 850 فلس، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 750 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 770 وبين مستوى المقاومة هو 810.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد