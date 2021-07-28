شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم الحفاظ على ارتفاعه الذي حققه خلال جلسة الاحد الماضي، حيث تراجع الاثنين والثلاثاء الماضيين ليغلق امس عند مستوى 16.62 ريال، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 16 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17.10 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.34 ريال وبين مستوى المقاومة هو 16.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط