شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 19.85 ريال، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات والتي بداها السهم منذ منتصف الشهر الحالي، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 19.20 ريال كمستوى اول ثم 18.50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20.10 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 19.25 ريال وبين مستوى المقاومة هو 20 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط