شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يواصل الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 3.03 ريال، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 3.07 ريال، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك فالطريق مفتوح امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2.98 ريال كمستوى اول ثم 2.85 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.10 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.99 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.07 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط