شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإسكان» تسعى لزيادة المعروض العقاري 300 ألف وحدة والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى الوصول بنسبة تملك المواطنين للسكن في المملكة إلى 70% بحلول عام 2030.
وتعمل الشركة على 3 مسارات في هذا الإطار تشمل مشاريع البيع على الخارطة، وتطوير الأراضي، والإسكان الميسر، وتتضمن مشاريع البيع على الخارطة 99 مشروعا وتقدم ما يفوق 112 ألف وحدة، تتجاوز تكلفتها 68 مليار ريال ومشاركة 67 مطورا عقاريا، فيما تصل مشاريع تطوير الأراضي إلى 186 مشروعا على مساحة أكثر من 330 مليون متر مربع بقيمة تزيد على 12 مليار ريال، في حين يضم الإسكان الميسر 43 مشروعا توفر أكثر من 13 ألف وحدة سكنية.
وتسعى الشركة الوطنية للإسكان من خلال هذه الخطط إلى مواكبة الطلب المتزايد على العقار في ظل الطفرة التنموية الشاملة في المملكة والتي تحتاج إلى خيارات عقارية مختلفة تلبي كافة الاحتياجات لأفراد المجتمع مع فتح المجال أمام شركات التطوير العقاري لتقديم منتجات سكنية نوعية للأسر السعودية.
وتقدم الشركة تصاميم عصرية للوحدات السكنية في ضواحٍ سكنية ضخمة ذات أنماط عصرية وتركز على تحفيز استخدام أساليب البناء الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع العمل على رفع مستوى مساهمة المحتوى المحلي، وتوطين الوظائف في مشاريعها، انطلاقا من أن القطاع العقاري في المملكة أحد أكبر القطاعات الحيوية ومساهم رئيسي في التنمية.