شكرا لقرائتكم خبر عن «كيمانول» تحقق أرباحا بقيمة 90 مليون ريال مع نهاية النصف الأول 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع علي العسيري الرئيس التنفيذي لشركة كيميائيات الميثانول «كيمانول»، استمرار الطلب العالي على منتجات الشركة بشكل عام، خاصة ما يستخدم في إنتاج الأدوية والإنشاءات، مع التوقعات بثبات الأسعار بالقرب من المستويات الحالية. وأوضح أن متوسط أسعار بيع منتجات الشركة ارتفع بنسبة 135% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، مبينًا أن نسبة التشغيل للمصانع بلغت 92%، وبطاقة إنتاجية بنحو 314 ألف طن متري خلال النصف الأول من العام الحالي. وأرجع العسيري ارتفاع أرباح الشركة في الربع الثاني إلى تركيز الإدارة على رفع الأداء التشغيلي وزيادة اعتمادية المصانع، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنتاج والمبيعات. وأضاف أن ارتفاع أسعار البيع بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته نتيجة فيروس كورونا ، إضافة إلى جهود الإدارة في خفض التكاليف وإعادة جدولة القروض وتحسين التدفقات النقدية، أمور ساهمت في تحقيق الأرباح.

ووفقًا للبيانات المتاحة، حققت «كيمانول» أرباحًا قدرها 90 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2021، مقارنة بخسائر 59.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2020، وبلغت أرباح الربع الثاني 60.2 مليون ريال.