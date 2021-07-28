شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات الأسهم الخليجية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت مؤشرات الأسهم الخليجية عند الإغلاق، أمس، إذ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 18.80 نقطة بنسبة 0.2% ليقفل عند مستوى 10916.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 112 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وأقفل مؤشر البحرين العام، أمس، عند مستوى 1,594.39 نقطة، بانخفاض قدره 2.16 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 673.23 نقطة، بارتفاع قدره 1.15 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وبلغت كـمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و162 ألفًا و471 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 571 ألفًا و700 دينار بحريني، نفذت من خلال 88 صفقة.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 6.4 نقطة، ليبلغ مستوى 6531.27 نقطة، بنسبة صعود بلغت 0.1%. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 378.3 مليون سهم، تمت عبر 13627 صفقة نقدية، بقيمة 60.2 مليون دينار كويتي. وانخفض مؤشر السوق الرئيس 1.8 نقطة، ليبلغ مستوى 5410.76 نقطة، بنسبة هبوط بلغ 0.03% من خلال كمية أسهم بلغت 292.2 مليون سهم تمت عبر 8777 صفقة نقدية، بقيمة 27 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول 10.14 نقطة، ليبلغ مستوى 7104.29 نقطة، بنسبة صعود بلغت 0.14%.

وأقفل سوق دبي المالي، مرتفعًا بشكل طفيف وبواقع نقطتين عند مستوى 2761 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 113 مليون درهم.

ومن أصل 33 شركة تم تداول أسهمها، انخفضت أسهم 10 شركات، بينما ارتفعت أسهم 18 شركة، وبقيت 5 شركات على ثبات.

وأقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعًا بشكل طفيف وبواقع نقطتين عند مستوى 7171 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1410 ملايين درهم.

وارتفعت أسهم 13 شركة من أصل 42 شركة تم تداولها ، بينما انخفضت أسهم 25 شركة، وبقيت 4 شركات على ثبات.

وأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4016.58 نقطة مرتفعًا بـ 10.7 نقطة وبنسبة 0.27% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4005.91 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و687 ألفًا و87 ريالاً عمانيًا مرتفعة بنسبة 12.7% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و270 ألفًا و974 ريالاً عمانيًا.

وسجل مؤشر بورصة قطر انخفاضًا بمقدار 10.85 نقطة، أي ما نسبته 0.10%، ليصل إلى 10 آلاف و668.4 نقطة.