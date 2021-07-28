شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تعلن تحقيق أرباح وإيرادات قوية في الربع السنوي الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للبرمجيات اليوم الثلاثاء عن نتائج أعمالها الفصلية والتي شملت تحقيق إيرادات وأرباح أفضل من التوقعات، كما تجاوزت أرباحها المالية السنوية 60 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها.



وأوضحت "مايكروسوفت" أن أرباحها الفصلية ارتفعت إلى 16.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية يونيو/حزيران مقارنة بنحو 11.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، بلغت أرباح "مايكروسوفت" 2.17 دولار لكل سهم مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى تسجيل 1.92 دولار لكل سهم.



وقفزت إيرادات شركة البرمجيات الأمريكية إلى 46.1 مليار دولار في الربع المالي الرابع المنتهي في الثلاثي من يونيو/حزيران مقارنة بنحو 38 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام بينما توقع محللون إيرادات عند 44.2 مليار دولار.



وبلغت أرباح "مايكروسوفت" في العام المالي بأكمله 61.2 مليار دولار من 44.2 مليار دولار قبل عام بينما بلغ إجمالي الإيرادات 168 مليار دولار من 143 مليار دولار قبل عام.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "مايكروسوفت" بنسبة 0.8% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 286.5 دولار.