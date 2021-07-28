شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات "آبل" من جوالات "آيفون" بنحو 50% في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "آبل" الأمريكية عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع المالي الثالث المنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، وشملت تحقيق أرباح وإيرادات قوية بدعم من مبيعات "آيفون".



وكشفت الشركة الأمريكية عن تحقيق أرباح فصلية بحوالي 21.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية يونيو/حزيران الماضي مقارنة بنحو 11.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "آبل" أرباحا معدلة عند 1.30 دولار لكل سهم مقارنة بتوقعات المحللين عند 1.01 دولار لكل سهم.



وصعدت إيرادات صانعة "آيفون" إلى 81.4 مليار دولار من 59.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020 بينما توقع محللون تسجيل إيرادات عند 73.3 مليار دولار.



وقفزت إيرادات "آبل" من مبيعات "آيفون" بنسبة 49.8% إلى 39.5 مليار دولار.



كما ارتفعت إيرادات الشركة من مبيعات حواسب "ماك" من 7 مليارات دولار إلى 8.2 مليار دولار في الربع المالي الثالث، بينما بلغت إيراداتها من مبيعات "آيباد" 8.7 مليار دولار من 6.4 مليار دولار قبل عام.