شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها لكنها تغلق على انخفاض بعد 5 جلسات من الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات يوم الثلاثاء بعد 5 جلسات متوالية من المكاسب، وذلك مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي وتدفق المزيد من نتائج أعمال الشركات.



وسوف يبدأ اجتماع الفيدرالي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الأربعاء يعلن بعده البنك المركزي قرار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وعلاوة على ذلك، ستصدر هذا الأسبوع نتائج أعمال شركات أبرزها "آبل" و"فيسبوك" و"أمازون دوت كوم".



كانت "تسلا" قد أعلنت بالأمس عن نتائج أعمالها الفصلية وحققت من خلالها قفزة قوية في الإيرادات والأرباح في الربع السنوي الثاني مدعومة بمبيعات السيارات الكهربائية.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم ارتفاع مؤشر "كونفرنس بورد" لثقة المستهلك الأمريكي إلى 129.1 نقطة في يوليو/تموز الجاري من 128.9 نقطة في يونيو/حزيران بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 123.9 نقطة.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.4% أو ما يعادل 26 سنتا وأغلق عند 71.65 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.3 دولار وأقل سعر عند 71.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بأقل من 0.1% أو ما يعادل سنتين إلى 74.48 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 75.05 دولار وأقل سعر عند 74.1 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 85 نقطة) إلى 35058 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35078 نقطة وأقل مستوى عند 34878 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 4401 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4416 نقطة وأقل مستوى عند 4372 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 180 نقطة) إلى 14660 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14811 نقطة وأقل مستوى عند 14503 نقاط.