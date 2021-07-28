شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق ارتفاع بعد صدور التقرير الأسبوعي لوزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور التقرير الأسبوعي لوزارة الزراعة الأمريكية والذي تحدث عن تدهور في حالة محاصيل الحبوب على غير المتوقع.



وأوضحت الوزارة بأنها صنفت 58% من محصول الصويا في الولايات المتحدة عند جيد – إلى ممتاز، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي وعلى عكس توقعات الأسواق.



وأعلنت الوزارة أيضا في تقريرها الأسبوعي عن حجم التفتيش على المحاصيل – تمهيدا للتصدير – عند 477.964 ألف طن من القمح و1.037 مليون طن متري من الذرة و220.986 ألف طن من الصويا.



وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة الأرجنتينية بيع المزارعين لديها ما يقرب من 25.8 مليون طن من الصويا خلال مسم الحصاد 2020/2021.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.2% إلى 13.59 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 13.87 دولار وأقل سعر عند 13.55 دولار.