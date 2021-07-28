شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع رغم انخفاض الدولار والضغوط على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي.



وسوف يبدأ اجتماع الفيدرالي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الأربعاء يعلن بعده البنك المركزي قرار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وعلاوة على ذلك، ستصدر هذا الأسبوع نتائج أعمال شركات أبرزها "آبل" و"فيسبوك" و"أمازون دوت كوم".



كانت "تسلا" قد أعلنت بالأمس عن نتائج أعمالها الفصلية وحققت من خلالها قفزة قوية في الإيرادات والأرباح في الربع السنوي الثاني مدعومة بمبيعات السيارات الكهربائية.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم ارتفاع مؤشر "كونفرنس بورد" لثقة المستهلك الأمريكي إلى 129.1 نقطة في يوليو/تموز الجاري من 128.9 نقطة في يونيو/حزيران بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 123.9 نقطة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 24.7 دولار للأوقية.