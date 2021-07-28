شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع بشكل ملحوظ عقب تصريحات "كورودا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب تصريحات رئيس البنك المركزي الياباني "هاروهيكو كورودا".



وكشف "كورودا" عن نية البنك المركزي الياباني تعديل سياسته النقدية بناء على خطوات وجهود مكافحة التغيرات المناخية.



وأوضح "كورودا" في تصريحات إعلامية اليوم بأن من بين الأهداف الرئيسية للبنك المركزي تعلم كيفية صياغة سياسات وقرارات من شأنها المساهمة في جهود مكافحة التغيرات المناخية.



وفي سياق منفصل، كشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر أسعار منتجي الخدمات في اليابان ارتفع بنسبة 1.4% في يونيو/حزيران متماشيا مع توقعات المحللين.



هذا، وسوف يبدأ اجتماع الفيدرالي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الأربعاء يعلن بعده البنك المركزي قرار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:00 بتوقي جرينتش بنسبة 0.6% إلى 109.7، وسجل أعلى سعر عند 110.4 وأقل سعر عند 109.5.