شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحديث مصانع كيما أغسطس المقبل فور انتهاء التفاوض مع الجانب الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد حسنين رضوان، العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية كيما، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه من المتوقع البدء فى تحديث مصانع كيما 1 خلال شهر أغسطس المقبل، وفور الانتهاء من المباحثات، والمناقشات مع الجانب الإيطالى، فيما يتعلق بتسوية النزاع بين الشركة وشركة تكنومينت الايطالية التى نفذت مشروع كيما 2.

وأضاف محمد حسنين رضوان لـ"الخليج 365"، أن تطوير مصنع كيما القديم يأتى على رأس الأولويات، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتوافق البيئى.

وكانت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، كشفت إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على نشر دعوة الاكتتاب لزيادة رأس مال بمبلغ 2 مليار جنيه، وفتح باب الاكتتاب من 30 يونيو الماضى وحتى 5 أغسطس عام 2021، وذلك لسداد الالتزامات المالية المستحقة على الشركة، فيما تقدمت بشكوى لوزارة التجارة والصناعة قطاع المعالجات والحماية التجارية بالتعاون مع الشركة المصرية للسبائك الحديدية، لوجود إغراق بالسوق المحلى من الفيروسيليكون المستورد من الصين والهند وروسيا وتدنى أسعار البيع المحلي مقارنةً بتكلفة الإنتاج، مضيفةً أنه تم قبول الشكوى وجار التحقيق فيها.