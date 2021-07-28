شكرا لقرائتكم خبر عن العنانى يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد اليوم اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بتوجيه الشكر للمستشار عبد المحسن الشافعى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة وذلك لانتهاء فترة انتدابه بالوزارة من وزارة الخارجية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة إجراءات نقل القطعة الأثرية التى وافق مجلس الوزراء على سفرها للعرض فى الجناح المصري المشارك بمعرض "إكسبو دبى 2020" والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل ويستمر لمدة 6 أشهر.

كما تم مناقشة الاستعدادت النهائية للمشرعات الأثرية التي سيتم افتتاحها قريبا ومنها مشاريع " تطوير شجرة مريم بحى المطرية، وترميم وكالة الجداوى بإسنا، وترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة"، بالإضافة إلى مناقشة رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بالمتاحف والمواقع الأثرية لتحسين تجربة الزائرين، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

كما ناقش الاجتماع إيرادات المجلس الاعلى للآثار، ومناقشة تعديل اللائحة الخاصة بالتصوير فى المتاحف والمواقع الاثرية لتكون أكثر جاذبية للإنتاج السنيمائى المصرى والعالمى.