شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 27-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 27-7-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 4.7 مليار جنيه عند مستوى 697.484 مليار جنيه.



إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الألومنيوم العربية، اودن للاستثمارات المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المنصورة للدواجن، دلتا للإنشاء والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية للصناعات الهندسية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شركة النصر للأعمال المدنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، القاهرة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، مصر للأسمنت-قنا، مطاحن ومخابز الإسكندرية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العربية للمحابس، الشمس للإسكان والتعمير. إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الألومنيوم العربية، اودن للاستثمارات المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المنصورة للدواجن، دلتا للإنشاء والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية للصناعات الهندسية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شركة النصر للأعمال المدنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، القاهرة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، مصر للأسمنت-قنا، مطاحن ومخابز الإسكندرية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العربية للمحابس، الشمس للإسكان والتعمير.

البورصة تربح 4.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 4.7 مليار جنيه عند مستوى 697.484 مليار جنيه. البورصة تربح 4.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 4.7 مليار جنيه عند مستوى 697.484 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 631.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.21%، والعرب على 7.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 6.4 مليون جنيه، 73.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 25.9 مليون جنيه، 364.2 ألف جنيه، 52.7 مليون جنيه، مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 10763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 2331 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 13262 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4189 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 3640 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 3179 نقطة.

وصعدت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 30.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 31.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.12%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 41.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.53%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 40.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.39%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 3.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.39%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 46.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.40%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 75.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 36.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.86%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 31.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.51%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 5.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.41%.