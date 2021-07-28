شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 27-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 27-7-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 4.7 مليار جنيه عند مستوى 697.484 مليار جنيه.



إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الألومنيوم العربية، اودن للاستثمارات المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المنصورة للدواجن، دلتا للإنشاء والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية للصناعات الهندسية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شركة النصر للأعمال المدنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، القاهرة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، مصر للأسمنت-قنا، مطاحن ومخابز الإسكندرية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العربية للمحابس، الشمس للإسكان والتعمير. إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الألومنيوم العربية، اودن للاستثمارات المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المنصورة للدواجن، دلتا للإنشاء والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية للصناعات الهندسية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شركة النصر للأعمال المدنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، القاهرة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، مصر للأسمنت-قنا، مطاحن ومخابز الإسكندرية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العربية للمحابس، الشمس للإسكان والتعمير.

البورصة تربح 4.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 4.7 مليار جنيه عند مستوى 697.484 مليار جنيه. البورصة تربح 4.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 4.7 مليار جنيه عند مستوى 697.484 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 631.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.21%، والعرب على 7.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 6.4 مليون جنيه، 73.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 25.9 مليون جنيه، 364.2 ألف جنيه، 52.7 مليون جنيه، مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 10763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 2331 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 13262 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4189 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 3640 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 3179 نقطة.

وصعدت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الإسكندرية للزيوت المعدنية، المجموعة المصرية العقارية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، رواد السياحة-رواد، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 16.3 مليون سهم، 1.3 مليون سهم، 2.7 مليون سهم، 21.6 مليون سهم، 180.1 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات تنمية للاستثمار العقاري، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، رواد السياحة-رواد 130 ألف سهم، 25 ألف سهم، 132.7 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 1.7 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، النعيم القابضة للاستثمارات، شارم دريمز للاستثمار السياحي 3500 سهم، 150 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية 109 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون 9 آلاف سهم.



العقارية للبنوكقرر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1181 لسنة 2021، بشأن منع من التصويت في الجمعية العامة لشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية للمجموعة مرتبطة البالغ نسبة مساهمتها 41.15% بالمخالفة لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بنسبة الأسهم المجاوزة لثلث رأس مال الشركة والبالغة 8.58%. العقارية للبنوكقرر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1181 لسنة 2021، بشأن منع من التصويت في الجمعية العامة لشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية للمجموعة مرتبطة البالغ نسبة مساهمتها 41.15% بالمخالفة لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بنسبة الأسهم المجاوزة لثلث رأس مال الشركة والبالغة 8.58%.





كونتكتأعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، إغلاقها للإصدار الثاني للصكوك المصدرة بواسطة شركتها التابعة "شركة ثروة للتصكيك" بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه، وهي صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وسوف يتم استغلال حصيلة الإصدار في التمويل لنشاط تمويل السيارات، والإصدار عبارة عن شريحة واحدة بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه ومدتها بحد أقصى 84 شهرًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، ومنحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني درجة A-.





سوديكأعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق من خلال إصدار سندات توريق بقيمة 343 مليون جنيه بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه تمثل قيمة الأقساط المستقبلية الخاصة لعدد 753 وحدة تم تسليمها في مشروع ايستاون ريزيدانسيز بمنطقة شرق القاهرة ومشروع سيزر بالساحل الشمالي.

فيما أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة بالولايات المتحدة الأمريكية على أن تكون نسبة 100% مملوكة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات.





رمكوأعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، موافقة مجلس الإدارة على نتيجة التقييم من المستشار المالي المستقل-شركة ألفا كابيتال للاستشارات عن الأوراق المالية، لشركة رمكو للإنشاءات العقارية بعد تقدم عرض من مجموعة أشخاص مصريين للاستحواذ على كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية، (المملوكة بنسبة 99.87% لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية في شركة أمبان للاستثمارات السياحية والبالغة 99.98% من هيكل ملكيتها.