شكرا لقرائتكم خبر 59 ألف أسرة استفادت من خياري الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء خلال النصف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء «الوحدات الجاهزة» و»تحت الإنشاء» ضمن برنامج سكني أكثر من 59 ألف أسرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، منها 46,675 أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج خلال النصف الأول من العام الحالي، التي تجاوزت 111 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي) منها أكثر من 87,896 أسرة سكنت منازلها حتى يونيو الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق «سكني».

ويقدم برنامج «سكني» خيار القرض المدعوم لمستفيديه، بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، مما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وبأسعار مناسبة وجودة عالية وفق احتياجهم ورغباتهم.

ويوفر «سكني» من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات الكترونية ميسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 101 مشروع توفر نحو 144 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 223 مخططا سكنيا توفر 180,537 أرضا سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء الكترونيا، والتنازل الالكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين، وخدمة التمويل الالكتروني وغيرها من الخدمات.