شكرا لقرائتكم خبر 59 ألف أسرة استفادت من خياري الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء خلال النصف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج خلال النصف الأول من العام الحالي، التي تجاوزت 111 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي) منها أكثر من 87,896 أسرة سكنت منازلها حتى يونيو الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق «سكني».
ويقدم برنامج «سكني» خيار القرض المدعوم لمستفيديه، بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، مما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وبأسعار مناسبة وجودة عالية وفق احتياجهم ورغباتهم.
ويوفر «سكني» من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات الكترونية ميسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 101 مشروع توفر نحو 144 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 223 مخططا سكنيا توفر 180,537 أرضا سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء الكترونيا، والتنازل الالكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين، وخدمة التمويل الالكتروني وغيرها من الخدمات.
كانت هذه تفاصيل خبر 59 ألف أسرة استفادت من خياري الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء خلال النصف الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.