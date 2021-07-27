تشغيل مشروع جلف كوست للبتروكيماويات في الربع الرابع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر تشغيل مشروع جلف كوست للبتروكيماويات المشترك بين شركتي سابك وإكسون موبيل في الربع الرابع من العام الحالي2021.

وأوضحت «إكسون موبيل»، في بيان لها أن مشروع «جلف كوست جروث فينتشرز»، المشترك مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وصل إلى اكتمال ميكانيكي لوحدة «أحادي إيثيلين جلايكول»، ووحدتين من «البولي إيثيلين».

وذكرت أنه من المتوقع أن يبدأ المشروع العمل قبل الموعد المحدد في الربع الرابع من العام الحالي.

وأعلنت كل من «سابك» و»إكسون موبيل» في سبتمبر 2019، بدء أعمال الإنشاء في مجمع البتروكيماويات المشترك بينهما، وتوقعتا أن يتم التشغيل بحلول عام 2022.

وكانت «سابك» قد توصلت مع شركة إكسون موبيل الخليج الأمريكي للاستثمار المملوكة لشركة إكسون موبيل، في مايو 2018، إلى قرار لإنشاء مشروع مشترك للصناعات البتروكيماوية في ساحل الخليج الأمريكي، بناء على جدوى دراسة المشروع الاقتصادية، والذي تم إعلان دراسته في أبريل 2017، بتكلفة إجمالية تبلغ 7.3 مليارات دولار ( 27.4 مليار ريال).

ويتضمن المشروع إقامة وحدة لإنتاج الإيثيلين بطاقة إنتاجية سنوية متوقعة بنحو 1.8 مليون طن، والذي سيتم إمداده لتغذية وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين، وأخرى لإنتاج أحادي إيثيلين جلايكول.