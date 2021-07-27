شكرا لقرائتكم خبر فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لـ6 بنوك سعودية إلى مستقرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لستة بنوك سعودية من سلبية إلى مستقرة.

وأكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبنوك الستة عند +BBB.

وشملت قائمة البنوك كلا من العربي الوطني، والسعودي الفرنسي، ومصرف الإنماء، وبنك الاستثمار، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي. وبحسب الوكالة فإن تقييمها استند إلى إمكانية حصول هذه البنوك على دعم من الدولة إذا اقتضت الحاجة، مشيرة إلى أن هذه المراجعة تعكس إجراء مماثلا للتصنيف الائتماني السيادي للمملكة منتصف الشهر الجاري.

وكانت فيتش عدلت في 15 يوليو النظرة المستقبلية للسعودية من سلبية إلى مستقرة. وأوضحت حينها أن قرارها بتعديل النظرة المستقبلية كان نتيجة للتوقعات حول انخفاض عجز الميزانية العامة، مقارنة بتقريرها الأخير في نوفمبر الماضي، وذلك بسبب استمرار التزام المملكة بضبط الأوضاع المالية العامة والاستمرار بالإصلاحات الهيكلية وتطبيق عدد من خطط تنويع الاقتصاد، إضافة إلى تحسن أسعار النفط التي أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول في العام الحالي.

تعديل النظرة المستقبلية لـ 6 بنوك:

