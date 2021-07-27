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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات عقد دورته العادية الـ48 أمس «عن بعد» برئاسة مصر ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي. وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي، في كلمته الافتتاحية، أن التكنولوجيا أصبحت شريكا رئيسا في إدارة الأزمات على مستوى العالم، موضحا أن جائحة كورونا أظهرت أهمية التحول الرقمي في كل مناحي الحياة، مبرزة أهمية توجه الدول للاستثمار في إنشاء بنية تحتية متطورة من شبكات الاتصال والمعلومات، وعلى ضرورة استخدام الأنظمة الذكية والتكنولوجيات المتطورة.

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