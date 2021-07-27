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وأوضح البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس، أن النمو كان مدعوما جزئيا بانتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثاني، مشيرا إلى أن الاستهلاك الخاص ارتفع بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي، وفي الربع الثاني زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 3.6% خلال الفترة نفسها.
وبلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الثاني 5.9%، وهو أعلى معدل سنوي للنمو منذ حوالي 10 سنوات.
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