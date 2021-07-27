شكرا لقرائتكم خبر 0.7% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 0.7% معدل نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول، الذي سجل نموا ربع سنوي بنسبة 1.7% من إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس، أن النمو كان مدعوما جزئيا بانتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثاني، مشيرا إلى أن الاستهلاك الخاص ارتفع بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي، وفي الربع الثاني زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 3.6% خلال الفترة نفسها.

وبلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الثاني 5.9%، وهو أعلى معدل سنوي للنمو منذ حوالي 10 سنوات.